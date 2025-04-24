Врач раскрыла секреты быстрого восстановления после косметических процедур

Быстро восстановиться после инвазивных косметологических процедур поможет уходовая косметика с экзосомами.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала профессор, доктор наук, основатель клиники инноваций "АрМедика", эксперт бренда космецевтики EXOSOMORE Аржана Бычкова.

"Экзосомы - микроскопические везикулы, которые доставляют питательные вещества прямо в клетки кожи. Врач-косметолог может нанести экзосомы на кожу сразу после процедуры. Благодаря экзосомам ускоряется заживление, уменьшается воспаление и улучшается общее состояние кожи", - объяснила эксперт.

Бычкова отметила, что после агрессивных процедур стоит обратить внимание на питание.

"Для быстрого восстановления необходим белок - главный строительный материал клеток. Он помогает регенерации тканей. Если белка недостаточно, кожа заживает медленнее", - предупредила врач.

Специалист также отметила, что в теплое время года особенно важно использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 50.

"Сейчас солнце уже активно, и ультрафиолет может свести на нет весь эффект от процедуры или даже спровоцировать пигментацию. Поэтому даже в пасмурную погоду не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами", - заявила Бычкова.

Врач напомнила, что конец апреля и начало мая - время, когда косметологи рекомендуют пройти последние в сезоне курсы инвазивных процедур, таких как лазерная шлифовка и микроигольчатый RF-лифтинг.

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