Модные в 70-х босоножки вновь стали трендом

Один модный в 1970-х годах вид обуви вновь стал трендом. Об этом сообщается на сайте французской версии журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о различных вариациях босоножек на танкетке - в футуристическом стиле, с классической пробковой подошвой или графичными каблуками. Отмечается, что подобные изделия представлены в весенне-летних коллекциях многих известных брендов. Среди них - Chloe, Saint Laurent и Dries Van Noten.

В то же время на указанные модели обратили внимание знаменитости. Так, актриса Сиенна Миллер сочетала обувь данного фасона с черной кожаной оверсайз-курткой и атласной белой юбкой с кружевным асимметричным подолом. В свою очередь, ее коллега Камиль Роу скомбинировала босоножки с облегающим розовым топом и полупрозрачными шароварами персикового оттенка.