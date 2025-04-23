«Ангел» Victoria's Secret показала, как носить тренд из 2010 года

"Ангел" Victoria's Secret и модель Эльза Хоск показала, как носить тренд из 2010 года. Манекенщица опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летняя Эльза Хоск снялась в белом топе с баской, который, как отмечал стилист Александр Рогов, является трендом этого сезона. Модель сочетала элемент гардероба с леггинсами со штрипками в тон и балетками. "Ангел" Victoria's Secret дополнила образ черными солнцезащитными очками и клатчем. Манекенщица также собрала волосы в гладкий пучок.