23 апреля 2025

23 апреля 2025 18:09

«Ангел» Victoria's Secret показала, как носить тренд из 2010 года

"Ангел" Victoria's Secret и модель Эльза Хоск показала, как носить тренд из 2010 года. Манекенщица опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летняя Эльза Хоск снялась в белом топе с баской, который, как отмечал стилист Александр Рогов, является трендом этого сезона. Модель сочетала элемент гардероба с леггинсами со штрипками в тон и балетками. "Ангел" Victoria's Secret дополнила образ черными солнцезащитными очками и клатчем. Манекенщица также собрала волосы в гладкий пучок.


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