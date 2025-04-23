23 апреля 2025

23 апреля 2025 16:49

Любители полных женщин объяснили свои предпочтения

Мужчины, которые любят полных женщин, объяснили, почему имеют такие предпочтения. Об этом они рассказали на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил один из участников обсуждения, его бывшая партнерша весила 100 килограммов, что вполне устраивало мужчину. Однако он хотел, чтобы избранница была больше, поскольку худые тела ему не нравятся. По словам другого форумчанина, который сам имеет рельефный торс, полные женщины после похудения теряют свое очарование.

Еще один пользователь Reddit написал, что любит оральный секс с партнершами такого телосложения, а также посоветовал приобрести йогурт и клубнику для разнообразия в постели. Нашелся среди комментаторов и любитель ожирения второй степени, которого, к слову, поддержали еще несколько человек. Кроме того, в обсуждении отметился мужчина, рассказавший, что самая полная женщина, с которой он встречался, весила 140 килограммов. Теперь же мужчина хочет найти женщину с еще более пышными формами.


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