Дизайнер рассказала, в чем встречать Новый год

Наряд черного цвета подойдет для новогодней ночи.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала дизайнер Анна-Роза Бистрофф.

"Я советую присмотреться к черному тотал-луку, кружеву и четкому крою. В премиальном сегменте черный - это не отсутствие цвета, а роскошь, возведенная в степень. Его легко дополнить красным, сливочным или темно-синим оттенком, и образ сразу заиграет", - заявила эксперт.

Бистрофф предложила выбрать для праздника коктейльный стиль.

"Отлично работает корсетное платье или коктейльный силуэт с историей. Подлинное винтажное кружево, расшитое вручную, проработанная изнанка - это и есть настоящая роскошь, не на один сезон", - отметила дизайнер.

Тем, для кого черный цвет кажется слишком строгим, эксперт рекомендовала обратить внимание на светлую палитру.

"В качестве альтернативы отлично подойдут сливочный, телесный или оттенок шампань. Например, атласный наряд с кружевной юбкой выглядит не менее торжественно, но создает более романтичное, мягкое и праздничное настроение", - рассказала Бистрофф.

По словам дизайнера, вечернее платье - не единственный вариант для новогодней ночи. Вместо него можно выбрать костюм с юбкой.

"Для тех, кто хочет чувствовать себя максимально комфортно во время долгого вечера, но при этом выглядеть элегантно, я предлагаю костюм с юбкой. Например, модель из плотного твида с акцентными рукавами-воланами и кружевной отделкой. Это идеальный коктейльный вариант, который не уступает платью, но дает больше свободы движений и выглядит очень дорого", - подчеркнула эксперт.