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31 июля 2026 13:17

Названы главные тренды в помолвочных кольцах

Названы главные тренды в помолвочных кольцах.

Среди трендов отмечают круглую огранку, "грушу" и "сердце", а также сочетание бриллиантов с драгоценными камнями насыщенных оттенков - изумрудами и сапфирами.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали эксперты ALROSA Diamonds.

"Безусловный лидер - круглая огранка, это вечная классика, на которую сохраняется постоянный спрос. Она позволяет наиболее ярко раскрыть всю красоту русской огранки, или Russian Cut, признанной во всем мире благодаря своей математической выверенности и способности раскрывать максимальный блеск. Безупречная лаконичность и актуальность вне времени позволяют солитерам с бриллиантом в круглой огранке оставаться самым узнаваемым символом настоящей любви", - рассказали эксперты.

При этом, по оценкам представителей ALROSA Diamonds, заметно растет интерес к фантазийным формам.

"Романтичные "груша" и "сердце" или графичные "принцесса" и "ашер" способны подчеркнуть характер пары и сделать помолвку по-настоящему особенной и уникальной. Еще один тренд - помолвочные украшения с бриллиантами редкого оттенка fancy yellow, а также сочетание в одной модели бесцветных бриллиантов и драгоценных камней насыщенных оттенков - изумрудов, сапфиров", - добавили они.

Специалисты отметили, что классические украшения получают современное воплощение в авангардном дизайне.

"Набирают популярность сложные многослойные композиции, нестандартные цветовые решения и персонализированный подход. Это позволяет украшениями стать свидетелями искренних чувств и бережно сохранить моменты, с которых начинается общая история пары", - резюмировали в бренде.


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