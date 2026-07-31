Дизайнер объяснила, как носить жакет летом

Жакет можно интегрировать не только в строгие образы с брюками, но и более свободные аутфиты.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дизайнер бренда emse Марина Михнова.

"Чтобы вывести жакет за рамки делового гардероба, достаточно добавить деним. Один из актуальных летних вариантов - удлиненные джинсовые шорты-бермуды. В этом комплекте жакет лучше носить расстегнутым, поверх майки, топа или футболки. Контраст между жестким верхом и расслабленным денимом делает образ интереснее, но не перегружает его", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что особенно гармонично с черным жакетом будут выглядеть бермуды синего, голубого или серого оттенка.

"Обувь определит общее настроение комплекта: кеды и кроссовки сделают его повседневным, кожаные сандалии - более минималистичным, а балетки или мюли добавят женственности. Важно, чтобы шорты не были слишком короткими и облегающими. Свободная модель до колена или чуть выше поддержит объем жакета и позволит сохранить современные пропорции", - рекомендовала специалист.

Еще один вариант, по ее мнению, самый очевидный, но не обязательно скучный вариант - сочетание жакета с широкими брюками.

"Летом вместо плотной классической пары лучше выбирать легкие брюки палаццо со стрелками и достаточно высокой посадкой. Высокая линия талии особенно важна, если жакет укороченный: она помогает сохранить пропорции фигуры и визуально удлиняет ноги", - объяснила эксперт.

Она также добавила, что под жакет можно надеть гладкий топ без активного декора или модель с корсетной линией, если дресс-код позволяет.

"К жакету подойдут молочные, песочные, светло-серые или приглушенно-голубые брюки. Завершить образ можно слингбэками, лаконичными мюлями или лоферами и вместительной сумкой мягкой формы", - рекомендовала Михнова.

Дизайнер поделилась, как использовать жакет на вечерних мероприятиях.

"Летом вечерний образ не обязательно строить вокруг коктейльного платья. Более универсальное решение - жакет и длинная юбка. Например, черный жакет можно сочетать с юбкой-карандаш миди или макси с разрезом. В этом случае жакет допустимо носить как самостоятельный верх, если его крой и застежка позволяют это сделать. Другой вариант - добавить минималистичный топ на тонких бретелях", - резюмировала специалист.