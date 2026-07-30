Назван самый модный цвет приближающейся осени

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, назвал самый модный цвет приближающейся осени. Об это он написал в Telegram-канале, передает Day.Az.
"Красный обещает стать одним из главных цветов приближающейся осени", - подчеркнул эксперт.
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30 июля 2026 12:26
Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, назвал самый модный цвет приближающейся осени. Об это он написал в Telegram-канале, передает Day.Az.
"Красный обещает стать одним из главных цветов приближающейся осени", - подчеркнул эксперт.
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