Раскрыт тренд будущего лета в одежде

Стилист Александр Рогов раскрыт тренд лета-2027 в одежде. Информацией он поделился в своем Telegram-канале, который читают 185 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, будущим летом модными станут образы в пастельных оттенках.

"Во многих мужских коллекциях сезона весна/лето 27 можно обнаружить интересные интерпретации этой неожиданной тематики", - заявил Рогов, ссылаясь на показы брендов Jacquemus, Saint Laurent, Dries Van Noten, Hed Mayner, Pronounce и других.