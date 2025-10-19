19 октября 2025

19 октября 2025 12:21

Стилист рассказала, как вписать стиль нулевых в повседневный гардероб

Стиль Y2K, который вдохновлен модой конца 90-х и начала 2000-х и сочетает яркие, гламурные и эпатажные элементы, можно адаптировать для повседневной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом kp.ru рассказала стилист Анна Тронина.

"Дамы постарше на серьезной должности будут смотреться в данной стилистике не очень гармонично, но некоторыми деталями в стиле Y2K вполне можно разбавить свой "серьезный" гардероб: кислотная шапочка с пуховиком на прогулку, серебряный топ с длинной юбкой на вечернее мероприятие или джинсы карго с удлиненным жакетом оверсайз на деловую встречу", - отметила специалист.

На осень стилист посоветовала выбрать мини-юбку, надеть плотные колготки или сетку, а также обувь на массивной подошве. Кроме того, можно добавить в гардероб яркие худи оверсайз и кардиганы. На зиму подойдут угги и дутики, объемный шарф, варежки из искусственного меха и яркая шапка бини. 


