14 октября 2025

14 октября 2025 19:21

Популярная в 60-х обувь станет трендом зимой

Редакторы Vogue назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в грядущем сезоне в моде окажутся сапоги-чулки, сапоги до бедра и фасоны с квадратным носом. В то же время актуальными станут сапоги белого цвета, которые в том числе были продемонстрированы на показе бренда Jil Sander, и сапоги ярких оттенков, включенные в коллекцию марки Miu Miu. Последние, по словам журналистов, можно сочетать с юбками-карандашами в стиле образов британской супермодели Твигги, прославившейся в 1960-х годах.


