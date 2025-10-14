Дерматолог рассказала, можно ли использовать ретинол до 30 лет

Использование ретинола до 30 лет может помочь отсрочить старение.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

"Первые процессы старения в коже запускаются в период между 25-30 годами, хотя внешне это может быть незаметно. Использование ретинола в этом возрасте помогает поддерживать обновление клеток и отодвинуть появление морщин, так как наибольшая эффективность компонента достигается именно на этапе профилактики", - заявила эксперт.

По словам дерматолога, ретинол ускоряет естественное обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и эластина - белков, отвечающих за упругость и плотность кожи. Кроме того, компонент восстанавливает повреждения, вызванные ультрафиолетом, тем самым защищая кожу от фотостарения.

"Научно доказано, что это единственный компонент, который работает и как средство коррекции, и как профилактика старения", - подчеркнула Амосова.

Врач добавила, что при использовании средств с ретинолом необходимо защищать кожу с помощью SPF-крема, иначе эффект от его применения будет сведен к нулю.

Косметолог акцентировала внимание на том, что навредить коже, начав использовать ретинол слишком рано, невозможно. Однако, по ее словам, важно правильно подобрать концентрацию и режим применения средств с ним. Для молодой кожи Амосова посоветовала выбирать мягкие формулы и низкие концентрации, а также не использовать его слишком часто.

"Важно учитывать тип кожи: для сухой и чувствительной - делать упор на увлажнение и барьерный уход, а для жирной - выбирать легкие текстуры", - рассказала дерматолог.

По ее мнению, для профилактики старения до 30 лет оптимальны концентрации ретинола от 0,2% до 0,35-0,4%. Более низкие значения, например 0,01%, можно использовать на этапе адаптации, но выраженного эффекта они не дадут. При этом важно вводить средство постепенно и внимательно следить за реакцией кожи.

Амосова также рассказала, что ретинол отличается многофункциональностью: борется не только с возрастными изменениями, но и регулирует работу сальных желез и ускоряет обновление кожи, благодаря чему уменьшает воспаления и следы постакне. Однако при выраженных формах акне дерматолог посоветовала не заниматься самолечением, а подобрать схему применения под контролем специалиста.