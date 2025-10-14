Стилист Лисовец перечислил главные принты осеннего сезона

Стилист Владислав Лисовец перечислил главные принты осеннего сезона. Об этом он на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цветов в этом сезоне очень много! Всех форм и размеров. Даже в сочетании с другими цветами! Да, зима, да цветы! Второй по популярности, но не по степени своей актуальности принт - звериный. Очень много тотал образов, но при этом это не выглядит вульгарно! Такой принт тоже можем миксовать между собой, как серебро с золотом!" - заявил Лисовец.

Он также рекомендовал носить вещи с принтом в горошек и артхаус.

"Часто признаюсь в любви этому принту! Считаю его самым нежным и романтичным. Он освежает каждого, в любом возрасте! Артхаус: здесь и пятнышки, и разводы, и геометрия, одним словом полное самовыражение! И напоследок совет - использовать яркий принт у колготок. Для начала можно внедрять в однотонные образы", - рекомендовал стилист.