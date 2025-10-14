14 октября 2025

14 октября 2025 11:44

Стилист Лисовец перечислил главные принты осеннего сезона

Стилист Владислав Лисовец перечислил главные принты осеннего сезона. Об этом он на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цветов в этом сезоне очень много! Всех форм и размеров. Даже в сочетании с другими цветами! Да, зима, да цветы! Второй по популярности, но не по степени своей актуальности принт - звериный. Очень много тотал образов, но при этом это не выглядит вульгарно! Такой принт тоже можем миксовать между собой, как серебро с золотом!" - заявил Лисовец.

Он также рекомендовал носить вещи с принтом в горошек и артхаус.

"Часто признаюсь в любви этому принту! Считаю его самым нежным и романтичным. Он освежает каждого, в любом возрасте! Артхаус: здесь и пятнышки, и разводы, и геометрия, одним словом полное самовыражение! И напоследок совет - использовать яркий принт у колготок. Для начала можно внедрять в однотонные образы", - рекомендовал стилист.


Просмотров: 156

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 083
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 130
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 171
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 554
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 295
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 242
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 883
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 551
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 970
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 692
Самая модная обувь осени 2022 года