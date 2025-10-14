14 октября 2025

14 октября 2025 09:19

Врач назвал шесть факторов, снижающих иммунитет осенью

Осенью иммунитет снижается из-за шести факторов, в числе которых похолодание, изменение рациона питания, конец поры отпусков, сокращение светового дня и другие, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, передает Day.Az.

"Среди очевидных факторов можно выделить похолодание и сырость. Они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, что снижает ее барьерную функцию и облегчает проникновение вирусов. Второй фактор - увеличение времени в закрытых помещениях - в офисе, транспорте, дома. В них мы тесно контактируем друг с другом, что повышает концентрацию патогенов и риск заражения. Кроме того, осень - пора возвращения из отпусков в коллективы. Это еще один фактор, снижающий иммунитет: дети идут в школы и сады, взрослые - в офисы, происходит активный обмен вирусами. Кроме того, стресс тоже негативно влияет на иммунитет", - отметил врач.

Среди неочевидных факторов врач выделил резкое сокращение светового дня, изменение характера питания и плохую экологию.

"Резкое сокращение светового дня - это ключевой фактор для мегаполиса. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток (Т-лимфоцитов), и к нарушению циркадных ритмов и повышенной выработке мелатонина, что вызывает сонливость, апатию и снижает общую резистентность организма", - отметил доктор.

По словам врача, после сезона свежих овощей и фруктов мы часто переходим на более тяжелую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов и клетчатки.

"А загазованность воздуха не только раздражает дыхательные пути, но и создает постоянную токсическую нагрузку, с которой вынуждена бороться иммунная система", - заключил доктор.


