10 августа 2025

10 августа 2025 13:05

Ведущий «Модного приговора» призвал носить пальто-халаты

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов призвал носить пальто-халаты.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"Пыльники и пальто-халаты из фактурного жаккарда - яркий тренд. Такие легкие акцентные пальто станут незаменимым элементом в переходный период из лета в осень. Как носить? Пользуйтесь моим любимым правилом нейтрализации и стилизуйте эти броские позиции с базой. А если у вас развита насмотренность, то, наоборот, не стесняйтесь миксовать их с другими узорами, цветами и фактурами!", - написал Рогов. 


Просмотров: 109

