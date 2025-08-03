3 августа 2025

3 августа 2025 16:22

Стилисты назвали лучшую одежду для жары

Стилисты Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди назвали лучшую одежду и обувь для жары. Соответствующие комментарии публикует издание Real Simple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили широкие льняные брюки, платье-трапецию без рукавов и юбку длины макси. Вдобавок они включили в список капри и эспадрильи на танкетке или платформе. При этом Хейс уточнила, что последний предмет гардероба является неотъемлемой частью летнего образа. "Это классический стиль, неизменно изысканный и женственный", - подчеркнула она и посоветовала сочетать эспадрильи с капри, шортами или юбками.

Кроме того, эксперты выделили однотонные костюмы, состоящие из маек и широких брюк, рубашку из поплина и длинное хлопковое платье. Собеседники портала считают, что данные вещи универсальны и подойдут для любого случая.

Перечень замыкают облегающее платье-майка и штаны с солнцезащитным эффектом.


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