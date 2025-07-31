31 июля 2025

31 июля 2025 16:36

Популярные в 90-х шлепанцы вернулись в моду

Популярная в 1990-х годах обувь вернулась в моду летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

По словам журналистов, актуальность вновь обрели шлепанцы на платформе и танкетке. Подобные фасоны включили в свои коллекции многие известные бренды, в том числе Alaïa, Miu Miu, Coperni и Coach.

При этом указанные предметы гардероба предлагается сочетать с более сдержанными, чем в прошлом, образами. Например, их можно комбинировать с элегантными длинными пальто, структурированными пиджаками и платьями ниже колена.


Просмотров: 122

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 375
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 484
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 453
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 767
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 620
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 549
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 244
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 900
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 317
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 049
Самая модная обувь осени 2022 года