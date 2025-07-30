30 июля 2025

30 июля 2025 09:30

Популярный в 80-х аксессуар вернулся в моду

Популярный в 1980-х годах аксессуар вернулся в моду летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте итальянской версии журнала Vogue.

Речь идет о колье и цепочках с крестами, которые в 80-х начали претерпевать глубокую эстетическую трансформацию. Так, помимо религиозных целей, они стали использоваться в декоративных. Например, в 1984 году на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards певица Мадонна появилась в свадебном платье и указанном украшении.

Отмечается, что в этом сезоне ожерелья с крестами вновь оказались необходимым атрибутом тех, кто следит за трендами. Подобные изделия, в том числе представлены брендами Dolce & Gabbana, Swarovski и Damiani.


Просмотров: 79

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 355
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 468
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 437
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 747
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 604
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 531
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 226
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 885
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 299
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 033
Самая модная обувь осени 2022 года