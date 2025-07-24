Стилист Лисовец раскрыл способы одеться в рыбацком стиле

Стилист Владислав Лисовец раскрыл способы одеться в модном стиле 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует Life.

Речь идет о популярном тренде Fisherman core - стиле рыбака, который подразумевает наличие в гардеробе рыбацкой униформы и предметов с морской эстетикой.

По словам специалиста, в рыбацком стиле важно учитывать детали и избегать чрезмерной простоты, чтобы не выглядеть неухоженно. Так, он посоветовал сочетать такие вещи с необычным мейкапом, стрижкой, очками необычной формы.

Кроме того, Лисовец рассказал, что данное течение приближено к кантри-стилю и делает образ более расслабленным.

"Последние 10 лет мода постоянно забавляет то ужасной грубой обувью, то какими-то застиранными вещами в дырках. Мы хотим быть свободными, мы хотим быть другими", - пояснил эксперт популярность тренда.