18 июля 2025

18 июля 2025 16:51

Стилист рассказала о самых модных сочетаниях цветов

Сочетание небесно-голубого с белым является одним из трендов летнего сезона. Об этом "Газете.Ru" рассказала старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова, передает Day.Az.

"Небесно-голубой вместе с белым - классика летнего сезона, напоминающая о средиземноморском побережье и архитектуре Греции. Если хотите расставить более яркие акценты, то нет ничего лучше красной сумки или обуви", - заявила эксперт.

Еще одно трендовое сочетание - коричневый с голубым.

"Такую комбинацию мы видели на показе Miu Miu, где из-под замшевого коричневого бомбера выглядывало ярко-голубое поло. Раньше считалось, что теплые и холодные оттенки плохо сочетаются, но дизайнеры опровергли это утверждение", - отметила Федотова.

Стилист рекомендовала присмотреться к комбинации пудрово-розового цвета с серым.

"Вдохновляемся "балетным" выходом на показе Ferragamo и успокаиваем нежный, романтичный и воздушный пудрово-розовый цвет утилитарным и практичным серым, чтобы наряд был не слишком рафинированным. Хотя образы в розовом цвете в этом сезоне - тоже большой тренд", - поделилась эксперт.

По словам Федотовой, одним из трендов этого сезона также является оттенок сливочного масла. Стилист посоветовала комбинировать вещи этого цвета с бежевым и коричневым.

"В сочетании с бежевым получается свежий и необычный монохром. Самые стильные образы выходят, когда мы используем не один цвет, а его оттенки, и миксуем более светлый с более насыщенным или более теплый с более холодным. Так образ выглядит выразительным и цепляющим. Если сюда добавить еще коричневую обувь или сумку - получится летний наряд в духе образа Chloe", - заявила Федотова.

Эксперт рассказала, что вещи фисташкового цвета можно сочетать с оттенком сливочного масла или с коричневым.


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