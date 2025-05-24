24 мая 2025

24 мая 2025 14:40

Самые стильные очки этого лета — выбираем идеальную пару

Если вы всё ещё носите узкие очки из начала 2000-х - пора пересмотреть свои взгляды. В прямом смысле. Лето 2025 диктует новые, яркие и смелые правила в мире мужских солнцезащитных очков.

Забудьте про скучные чёрные оправы - теперь очки говорят за вас: "Да, у меня вкус". Ниже - гид по ключевым трендам и анти-трендам этого сезона, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Что в моде: тренды-2025

Авиаторы снова в топе

Каплевидные линзы, металлическая оправа и лёгкий налёт ретро - возвращение легенд 70-х. Сочетаются с пиджаком, футболкой, ветровкой - вообще с чем угодно. Стиль? Серьёзный, но расслабленный.

Цветные линзы и оправы

Зеркальные, жёлтые, зелёные, голубые - чем ярче, тем лучше. Прозрачные и пастельные оправы, а также черепаховый принт снова в игре. Цвет - это про уверенность. И про то, что вам не всё равно, как вы выглядите.

Геометрия вместо скуки

Забудьте о прямоугольниках - шестиугольники, трапеции, овалы необычной формы заменяют классику. Если ваши очки вызывают вопрос "Что это было?" - вы точно в тренде.

Металл и экологичные материалы

Металлические оправы - золото, матовый чёрный, серебро - выглядят солидно и современно. В то же время растёт спрос на очки из переработанных материалов и дерева - стиль + забота об экологии.

Очки большого размера

Чем больше - тем лучше. Очки-щитки, квадратные гиганты и объёмные круги - главный аксессуар для городского супергероя. Не стесняйтесь - сегодня это не перебор, а знак уверенности.

Что вышло из моды

  •     Узкие очки из "Матрицы" - тренд, который пора отпустить.
  •     Слишком простые пластиковые оправы в чёрном - выглядят скучно и дёшево.
  •     Минималистичные тёмные линзы без акцента - их легко заменить более выразительными решениями.

Как выбрать свою пару

Если вы минималист: присмотритесь к матовым металлам или прозрачным оправам.
    Если вы смелый: выбирайте цветные линзы и геометрические формы.
    Если вы цените классику: обновлённые авиаторы и винтажные Clubmaster не подведут.
    Если вы за экологию: попробуйте бренды с переработанными материалами и деревянными дужками.

2025 год превращает солнцезащитные очки в полноценное высказывание о вас - вашем вкусе, смелости и умении быть в тренде. Больше никаких скучных форм и незаметных деталей: в моде выразительность, индивидуальность и игра с материалами и цветами. 

Выбирайте очки, которые подчёркивают вашу уверенность, дополняют образ и делают его ярче. Ведь в этом сезоне главное - не просто защитить глаза от солнца, а показать миру, кто вы есть.


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