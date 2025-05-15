Белла Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала о жизни с болезнью Лайма.

Как передает Day.Az, интервью с ней публикует Vogue.

28-летняя знаменитость пожаловалась на последствия тяжелой болезни, с которыми она сталкивается каждый день. По словам манекенщицы, многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием. В том числе, например, принятие душа.

"Если у меня выходной и у меня получилось сходить в душ и приготовить себе завтрак - это достижение. Наше интервью сегодня было в три часа дня. Я испытывала мучительную боль до 11 утра - утро выдалось тяжелым. Можете ли вы сделать так, чтобы все это звучало немного красивее и менее драматично?" - отметила Хадид.