Названы трендовые украшения весны и лета

"Массивные акриловые браслеты сейчас на пике популярности. Носите их как самостоятельно, так и миксуйте с крупными металлическими браслетами. А еще такие массивные браслеты будут эффектно смотреться поверх рукавов блуз и платьев", - заявил Рогов.
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13 мая 2025 14:41
"Массивные акриловые браслеты сейчас на пике популярности. Носите их как самостоятельно, так и миксуйте с крупными металлическими браслетами. А еще такие массивные браслеты будут эффектно смотреться поверх рукавов блуз и платьев", - заявил Рогов.
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