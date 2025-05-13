13 мая 2025

13 мая 2025 14:41

Названы трендовые украшения весны и лета

"Массивные акриловые браслеты сейчас на пике популярности. Носите их как самостоятельно, так и миксуйте с крупными металлическими браслетами. А еще такие массивные браслеты будут эффектно смотреться поверх рукавов блуз и платьев", - заявил Рогов.


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