Почему модные иконы заимствуют одежду у мужчин?

Мода давно стерла границы между женским и мужским гардеробом. Многие девушки сегодня с удовольствием носят пиджаки оверсайз, рубашки с мужского плеча и даже брюки свободного кроя.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

Правильный баланс

Главный секрет - в умении сочетать мужские элементы с женственными деталями. Например, свободный мужской пиджак отлично смотрится с облегающим топом или шёлковой блузкой. Добавьте туфли на каблуке и аккуратные аксессуары - и образ заиграет.

Аксессуары решают всё

Мужская одежда часто имеет строгий и лаконичный крой, поэтому аксессуары помогут "смягчить" силуэт. Серьги-кольца, шёлковый платок, клатч или яркая помада моментально сделают образ более женственным. Не бойтесь экспериментировать - именно на контрасте рождается стиль.

Игра с фактурами и тканями

Чтобы мужские вещи выглядели женственно, важно правильно подобрать текстуры. Шерстяной мужской пиджак можно надеть с кружевным платьем, а грубые ботинки - с воздушной юбкой. Контраст материалов делает образ не только стильным, но и многослойным, что особенно актуально в прохладное время года.

Цвет имеет значение

Мужской гардероб часто выполнен в нейтральных оттенках: сером, чёрном, бежевом. Используйте это как базу, добавляя яркие женственные акценты - розовый, красный, лавандовый. Даже обычная белая мужская рубашка заиграет новыми красками, если подвязать её узлом и дополнить яркой помадой.

Носить мужские вещи и выглядеть при этом женственно - искусство, но вполне освоимое. Главное - помнить про баланс, играть с формами, цветами и текстурами. Смелость и чувство стиля - ваши лучшие союзники!