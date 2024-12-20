20 декабря 2024

20 декабря 2024 11:14

Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

Часто люди сталкиваются с проблемой выбора шапки и предпочитают мерзнуть, пока не найдут идеальный вариант, рассказала персональный стилист Оксана Хоботилова.

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" она назвала способы, которые помогут подобрать головной убор под форму лица, отметив, что рекомендации актуальны не только для женщин, но и для мужчин.

Правильная вязаная шапка может стать тем самым аксессуаром, который сделает образ полным и интересным, убеждена эксперт. При выборе головного убора она призвала обращать внимание на два параметра. Во-первых, на черты лица. Руководствоваться при этом стоит правилом "подобное с подобным".

"Если у вас крупные и структурные линии лица, выбирайте шапки объемной и рельефной вязки. Тонкие и гладкие модели могут подчеркнуть и увеличить ритмы вашего лица, создавая ненужный эффект. Если у вас тонкие и нежные черты лица, вам подойдут гладкие и нежные фактуры. В этом случае крупная вязка и толстая пряжа могут сделать ваше лицо визуально более детским и незаметным. Если вы хотите добиться именно этого эффекта, используйте данное правило в качестве исключения", - поделилась Хоботилова.

Второй важный критерий, по словам стилиста, это форма лица, и в данном случае работает правило "от обратного".

"Если круглое лицо, выбирайте удлиненные шапки-бини или шапки-лопаты, чтобы визуально вытянуть форму лица. Они помогут создать вертикальную линию, что сделает лицо более стройным. Если лицо квадратное или прямоугольное, открывайте лоб и выбирайте круглые варианты шапок с широкими отворотами. Это смягчит угловатые черты и придаст образу гармонии. Обладателям широкого подбородка стоит использовать уравновешивающий верх - объемный отворот у шапки поможет сбалансировать пропорции", - сообщила эксперт.

Универсальными головными уборами, которые подходят большинству людей и легко комбинируются с различными стилями одежды стилист назвала шапки средней вязки и средней длины.


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