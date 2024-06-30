30 июня 2024

30 июня 2024 17:00

Модный бренд создал коллекцию сумок в виде пакета с кетчупом

Американский модный бренд Kate Spade создал коллекцию аксессуаров в виде пакета с кетчупом. Об этом сообщает The Cut, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о сумках в форме пакета-саше белого цвета с изображением бутылки томатного кетчупа марки Heinz и молнией в виде выливающегося продукта. Кроме того, в линейке представлены кожаные шоперы, у которых в правом верхнем углу нанесена пунктирная линия и надпись "оторви здесь".

Также в ассортименте бренда можно будет найти футболки и обувь с похожим дизайном. "Игривый дизайн идеально подходит для всех особых моментов лета и придает дух сезона. Мы верим в возможность найти путь самовыражения с помощью веселых и неожиданных методов", - пояснила старший вице-президент и креативный директор Дженнифер Лю.

Отмечается, что коллекция поступит в продажу 8 июля. Стоимость сумок будет составлять 398 долларов (около 34 тысяч рублей).


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