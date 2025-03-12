12 марта 2025

12 марта 2025 15:13

Врач объяснил, почему иногда возникает случайный звон в одном ухе

Врач объяснил, почему иногда возникает случайный звон в одном ухе, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медицинский работник из США, доктор Кунал Суд, объяснил природу интересного явления, с которым сталкиваются многие люди. В своем видео в соцсетях он рассказал о внезапном кратковременном одностороннем преходящем тиннитусе.

"Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Вы занимаетесь своими делами, и вдруг ваше ухо как будто "отключается" и звенит на несколько секунд?" - спросил медик у подписчиков.

По словам врача, такое явление испытывают более 75% людей хотя бы раз в жизни. Обычно это длится меньше минуты и не связано с какими-либо серьезными проблемами со здоровьем. Однако такие факторы, как стресс, недосып, употребление кофеина или инфекции, могут увеличить вероятность его возникновения.

"Это как человеческий эквивалент перезагрузки системы", - отметил доктор Суд.

Он также отметил, что если подобные эпизоды случаются часто или длятся дольше минуты, это может быть признаком более серьезных проблем, и в таком случае стоит обратиться к врачу.

"Мой мозг, должно быть, часто перезагружается", - шутят комментаторы.


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