11 марта 2025

11 марта 2025 11:43

Модный бренд представил сумку в виде легендарной «Тамагочи»

Французский бренд Coperni представил сумку в виде культовой японской игрушки "Тамагочи". Об этом сообщает Highsnobiety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аксессуар в виде легендарной игрушки модный дом выпустил совместно с компанией BANDAI. Сумка Tamagotchi Swipe Case выпускается в трех цветах - темно-синем, черном и серебристом. На данный момент неизвестно, можно ли использовать изделие как сумку. При этом на кадрах видно, что вещь оснащена экраном и кнопками и работает как оригинальный "Тамагочи".

Стоимость сумки еще не раскрывалась. Кроме того, неизвестно, когда начнется старт продаж нового изделия Coperni.

Bandai выпустила первых "Тамагочи" в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, очертаниями напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.


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