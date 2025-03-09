Диетолог назвала сладости до 150 ккал на порцию, которые можно есть на диете

Во время диеты не стоит полностью ограничивать потребление сладкого, потому что это может привести к срыву. Лучше отдавать предпочтение небольшим порционным сладостям, в которых содержится до 150 ккал, рассказала "Газете.Ru" диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова, передает Day.Az.

"К таким сладостям можно отнести, например, маленькую шоколадку "Аленка", в которой всего 110 ккал. Также в список можно добавить Kinder Maxi (115 ккал), MilkyWay (146 ккал), Kinder Pingui (135 ккал), Kinder Paradiso (140 ккал), небольшие вафельные трубочки (130 ккал) и сырок творожный Ростагрокомплекс "Суфле" (150 ккал). Не нужно покупать большие упаковки таких сладостей, лучше взять ограниченную порцию, есть медленно и получать удовольствие от нее", - объяснила диетолог.

По ее словам, когда порция сладости большая, то остановиться и не есть ее гораздо сложнее.

"Отказываться совсем от таких лакомств тоже нельзя. Иногда люди не могут остановиться есть сладкое как раз из-за ограничений в еде. Вы испытываете постоянное чувство голода или едите полезную, но не вкусную еду. И за счет сладкого получаете то удовольствие, которое не получили от другой еды, награждаете себя за страдания. Если вы не можете ограничиться небольшой шоколадкой и все равно переедаете, то проблема может носить психологический характер. Некоторые с помощью сладкого пытаются расслабиться, заедая стресс. Решение тут простое: нужно придумать альтернативные способы для отдыха, например, спорт или хобби", - рассказала врач.