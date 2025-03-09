Женщинам посоветовали способ защитить кожу от холода

Сильный холод и ветер вредят коже, а использование неправильной косметики может усугубить ситуацию, предупредила бьюти-специалист, основательница швейцарского бренда L.Raphael Ронит Рафаэль. Способ защитить кожу от мороза она посоветовала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Чтобы защитить кожу от негативного воздействия низких температур, Рафаэль посоветовала выбирать средства с эмульсией "вода в масле" в составе. Они образуют на коже защитный масляный слой, который не замерзает. "Этот метод, эффективность которого доказана исследованиями шведских и финских военных, предотвращает повреждения от холода. Натуральный тюлений жир, который раньше использовался в составе косметических средств в северных регионах, также обеспечивает защиту благодаря своим гидрофобным свойствам", - отметила специалистка.

Также, по ее словам, зимой очень важно избегать обезвоживания организма в целом и кожи в частности.

Кроме того, Рафаэль напомнила о необходимости ежедневного использования солнцезащитного крема даже зимой и в межсезонье - эта мера необходима для того, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для чувствительной кожи, по словам Рафаэль, полезно использовать косметику с растительными ингредиентами, которые помогают снять раздражение, а также лактобактериями для лечения экземоподобных состояний.

Последняя рекомендация специалистки - избегать чрезмерного умывания горячей водой, чтобы избежать ее пересушивания и усиления раздражения.