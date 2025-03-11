11 марта 2025

11 марта 2025 21:48

Девушка заказала посылку с сюрпризом и была удивлена ее содержимым

Студентка колледжа из Мичигана, США, Оливия Гилчер заказала в интернете дешевую посылку с секретом и удивилась ее содержимому. 

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует New York Post.

По данным издания, пользовательница сети оформила заказ на коробку с сюрпризом и получила часы Gucci стоимостью около 3000 долларов. 

"Сначала я не поверила, что это реально", - призналась она.

При этом девушка продемонстрировала ювелирное изделие люксового бренда с ободком мятного цвета на циферблате и золотым креплением.


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