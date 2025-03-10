10 марта 2025

10 марта 2025 10:07

Врач рассказала, когда усталость может говорить о проблемах с сердцем

Усталость, сопровождающаяся одышкой или потерей аппетита, может сигнализировать о болезнях сердца, таких как кардиомиопатия. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Роберт Холл, директор благотворительной организации Cardiomyopathy UK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист уточнил, что кардиомиопатия приводит к утолщению стенок сердца, особенно левого желудочка, который является основной насосной камерой. В результате сердце перестает эффективно перекачивать кровь по организму.

"Поскольку сердечная мышца не работает должным образом, в организме циркулирует меньше кислорода, поэтому это состояние вызывает усталость", - объяснил доктор Холл.

Особенно часто "сердечная" усталость проявляется после тренировки. Иногда она может сопровождаться проблемами с дыханием и потерей аппетита. При появлении таких симптомов рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу.

По словам доктора, утомляемость также могут вызывать бета-блокаторы (лекарства для профилактики второго сердечного приступа и аритмий) и средства для снижения артериального давления. Дело в том, что такие препараты замедляют частоту сердечных сокращений, что ухудшает циркуляцию кислорода в кровотоке.


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