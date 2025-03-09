9 марта 2025

9 марта 2025 11:45

Названы главные ошибки после расставания

Коуч по отношениям Пейдж Мойс назвала главные ошибки, которые люди совершают после расставания. Ее рекомендации опубликовало издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Мойс, первое, что нужно сделать, - это избегать новых отношений, что часто происходит в течение первых восьми недель. "Если кто-то приходит и делает вам хорошо в это время, вы мгновенно привязываетесь к нему, хватаетесь за позитив. Хотя на мгновение это может отвлечь вас от разрыва, это нехорошо, потому что вам нужно исцелиться и побыть в одиночестве", - объяснила коуч.

Кроме того, продолжила она, не стоит ставить себе дедлайнов по исцелению. Вместо этого стоит относиться к себе с терпением, уделять себе время и перестать налагать на себя какие-либо ограничения времени.

Наконец, добавила Мойс, нельзя возвращаться к бывшему избраннику - стоит выдержать те же восемь недель отсутствия любых контактов, прежде чем решить, действительно ли желание возобновить отношения трезвое. "Ваш мозг может попытаться сказать вам, что вернуть все правильно, поскольку это ваша "зона комфорта". Но изменения и рост определенно не происходят в нашей зоне комфорта", - заявила коуч, призвав всегда помнить причину, по которой были разорваны отношения.


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