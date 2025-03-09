В Японии нашли белок, способный повернуть старение клеток вспять

Японские ученые из Университета Осаки обнаружили белок, который может переключать клетки между "молодым" и "старым" состояниями. Исследование опубликовано в научном журнале Cellular Signaling (CellSign), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом в организме накапливаются стареющие клетки, которые становятся крупнее и менее активными. Они отличаются от молодых клеток утолщенными стрессовыми волокнами - структурами, отвечающими за движение и взаимодействие клеток с окружающей средой. Ученые давно задавались вопросом, как эти клетки поддерживают свои размеры.

Исследователи сосредоточились на белке AP2A1, который активен в стрессовых волокнах стареющих клеток. Эксперименты показали, что подавление AP2A1 в старых клетках приводит к их омоложению, а его избыточная экспрессия в молодых клетках ускоряет старение.

Ученые также выяснили, что AP2A1 тесно связан с интегрином β1 - белком, который помогает клеткам прикрепляться к коллагеновому матриксу. Вместе они перемещаются вдоль стрессовых волокон, усиливая адгезию клеток, что может объяснять их увеличенные размеры.

AP2A1 может стать маркером клеточного старения и новой мишенью для лечения возрастных заболеваний.

"Наши результаты открывают путь к разработке методов, которые смогут обратить старение клеток вспять", - отметил старший автор исследования Синдзи Дегути.

Открытие может привести к созданию революционных методов борьбы со старением, улучшая качество жизни и здоровье людей.