Назван самый популярный модный бренд в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самый популярный модный бренд в мире в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, данный рейтинг возглавил итальянский бренд Miu Miu, потеснив с первой строки на вторую марку Prada, которой он принадлежит. За упомянутый период лидер списка выпустил коллекцию одежды из переработанного денима и представил результат сотрудничества с компаниями New Balance и Church's.

В свою очередь, третью позицию занял Loewe, а на четвертой и пятой расположились Bottega Veneta и Saint Laurent.