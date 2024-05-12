Названы лучшие для худых мужчин способы накачать пресс

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова порекомендовала худым мужчинам лучшие способы накачать пресс. Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Юрпалова заявила, что для тренировки прямой мышцы живота подходят два домашних упражнения: подтягивания и отжимания. Кроме того, необходимы приседания и становая тяга. Они способствуют укреплению и развитию мышц кора, помогут нарастить мышечную массу, сделать пресс рельефным, а осанку ровной.

Эксперт добавила, что для усиления эффекта к силовым тренировкам можно добавить изолированные упражнения на пресс. В частности, скручивания, планку, подъемы ног в висе и ножницы.