12 мая 2024

12 мая 2024 13:34

Названы лучшие для худых мужчин способы накачать пресс

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова порекомендовала худым мужчинам лучшие способы накачать пресс. Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Юрпалова заявила, что для тренировки прямой мышцы живота подходят два домашних упражнения: подтягивания и отжимания. Кроме того, необходимы приседания и становая тяга. Они способствуют укреплению и развитию мышц кора, помогут нарастить мышечную массу, сделать пресс рельефным, а осанку ровной.

Эксперт добавила, что для усиления эффекта к силовым тренировкам можно добавить изолированные упражнения на пресс. В частности, скручивания, планку, подъемы ног в висе и ножницы.


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