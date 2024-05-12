Стилист назвал вечно актуальный тренд

Стилист Александр Рогов назвал вечно актуальный тренд в одежде. Своим мнением специалист в мире моды поделился в личном Telegram, передает Day.Az.

По словам Рогова, всегда актуальной является одежда из денима. "Главные модницы планеты выбирают тотал деним! Тренд вне времени!" - написал стилист.

Он опубликовал подборку из фотографий женщин, одетых в джинсовую одежду. На моделях видны не только классические джинсы, но и джинсовые рубашки синего и голубого цветов, а также комбинезоны и куртки из соответствующей ткани.