12 мая 2024

12 мая 2024 18:40

Названы лучшие упражнения для создания идеальной женской фигуры

Доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим назвала лучшие упражнения для создания идеальной женской фигуры. Как передает Day.Az, ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт посоветовала бег, так как он помогает сжигать жир, улучшает выносливость и укрепляет мышцы ног. Длительность бега она рекомендовала варьировать от 20-30 минут до нескольких часов - в зависимости от физической подготовки и целей.

Следующим видом спорта она назвала плавание, которое развивает все группы мышц, улучшает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему. По ее мнению, стоит чередовать разные стили: кроль на груди, кроль на спине, брасс, а также баттерфляй. Последним Сулим назвала танцы.


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