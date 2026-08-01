6 ноября 2026

1 августа 2026 10:42

Назван неожиданный фактор тяжелого течения диабета

Эмоциональное отношение к своему заболеванию может сильнее влиять на состояние людей с диабетом, чем объективная тяжесть болезни. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные 438 взрослых с сахарным диабетом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что наибольший вклад в развитие диабетического дистресса вносили тревога, страх перед болезнью и склонность преувеличивать возможные последствия симптомов. При этом само восприятие тяжести заболевания оказалось не связано с уровнем психологического стресса.

Анализ также позволил выделить три группы пациентов: с низкой, умеренной и высокой психологической нагрузкой. Наибольший риск выраженного дистресса наблюдался у людей с длительным течением диабета и уже развившимися осложнениями.

Авторы считают, что наряду с контролем уровня сахара в крови пациентам с диабетом важно уделять внимание психологическому состоянию. По их мнению, работа с тревогой и негативными мыслями о болезни может помочь улучшить качество жизни и облегчить повседневное управление заболеванием.


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