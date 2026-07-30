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30 июля 2026 19:45

Врач рассказала, кому нельзя практиковать интервальное голодание

Интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения (РПП), так как может их усилить. Особенно такой тип питания противопоказан при булимии и компульсивном переедании.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

"Интервальное голодание - серьезный тревожный сигнал. Ряд исследований показывает пользу этой диеты для некоторых людей с метаболическим синдромом, но при РПП этот режим крайне опасен. Помимо этого, он не учитывает индивидуальные особенности здоровья ЖКТ, которые могут обостриться из-за таких весомых перерывов между едой. Интервальное голодание легитимизирует отказ от завтрака (классический симптом РПП) и создает качели "голод-переедание" во время пищевого окна. Если у вас в анамнезе булимия или компульсивное переедание - интервальное голодание вам противопоказано", - объяснила доктор.

В лечении расстройств пищевого поведения важно сосредоточиться на восстановлении регулярного графика питания - так называемого структурированного питания. Этот подход предполагает три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) с интервалами примерно 4-5 часов и два-три перекуса между ними, если вы чувствуете голод.


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