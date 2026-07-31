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31 июля 2026 14:26

У лишнего веса выявили неожиданную опасность для мозга

Международная группа исследователей во главе с Джоди Пейнтер методом менделевской рандомизации показала, что повышенный индекс массы тела, вероятно, является причиной снижения толщины коры головного мозга, а не просто сопутствует ему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Ожирение связано с рядом структурных изменений мозга, однако до сих пор было неясно, предшествуют ли эти изменения набору веса или становятся его следствием. Жировая ткань выделяет провоспалительные белки-цитокины, вызывающие хроническое воспаление, - авторы предположили, что именно оно может приводить к неблагоприятным изменениям в мозге.

Менделевская рандомизация использует унаследованные генетические различия как замену прямому измерению фактора среды - это позволяет проверить, отражает ли связь причинно-следственную зависимость. Данные по индексу массы тела взяли из полногеномных исследований, объединивших сведения о до 681 275 людях европейского происхождения; отдельно проанализировали висцеральный жир, уровень глюкозы натощак, триглицериды, "хороший" холестерин, артериальное давление и С-реактивный белок - маркер воспаления. Данные о толщине коры мозга получили из работы крупного международного консорциума нейровизуализации, изучившего до 23 183 человек.

Результаты показали, что более высокий индекс массы тела связан с меньшей средней толщиной коры в целом, особенно заметно - в прецентральной извилине, отвечающей за произвольные движения, и веретенообразной извилине, участвующей в распознавании лиц и текста. Больший объем висцерального жира и более высокий уровень С-реактивного белка тоже были связаны с истончением коры, причем сильнее всего - в тех же зонах, что чувствительны к индексу массы тела. А вот связей с давлением и большинством метаболических показателей крови обнаружили немного.

Авторы делают вывод, что их данные подтверждают причинное влияние индекса массы тела на толщину коры мозга, и предлагают изучить, как это структурное изменение может повышать риск нейропсихиатрических расстройств. Они подчеркивают, что менделевская рандомизация усиливает причинные выводы, но не даёт окончательного доказательства из-за ряда допущений, на которых строится метод.


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