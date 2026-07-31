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31 июля 2026 17:11

Назван идеальный гардероб для женщин старше 50 лет

Редакторы журнала Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представительницам данной возрастной категории эксперты посоветовали приобрести классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные и утонченные образы. В то же время они назвали обязательным наличие белых блузок и рубашек различного кроя и посоветовали добавить классические пиджаки и тренчи.

Кроме того, в список вошли элегантные кроссовки или лоферы и большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Также в настоящий момент актуальны джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии, которые уместны как в офисе, так и на пляже.


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