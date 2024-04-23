23 апреля 2024

23 апреля 2024 13:33

Стилисты перечислили самые модные цвета в одежде на весну

Редакторы Best Life совместно со стилистами перечислили самые модные цвета в одежде на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящем сезоне актуальными стали сливочно-желтые, ледяные синие и мятно-зеленые тона. По мнению экспертов, в сочетании с белыми вещами они визуально оживляют образ и придают ему свежести.

Кроме того, специалисты порекомендовали присмотреться к терракотовому и персиковому - главному оттенку этого года по версии Института цвета Pantone. Первый, как отмечают стилисты, можно носить с оливково-зелеными или горчично-желтыми тонами, а второй - с белыми. "Эта цветовая тенденция вызывает ощущение сладости и очарования, что делает ее отличным выбором для того, чтобы окунуться в романтику весны", - пояснила основательница винтажного магазина Maison Vivienne Вивьен Десюрмон.

Также следует обратить внимание на нежно-розовый. "Будь то шелковистая блузка или юбка с рюшами, этот женственный оттенок придаст любому образу нотку сладости", - заявила стилист Миа Андерсон и посоветовала сочетать данный цвет с цветочными принтами и джинсами.

В заключение собеседники издания упомянули металлик, которым можно дополнить образ с помощью сумок, шарфов или обуви.


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