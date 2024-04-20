20 апреля 2024

20 апреля 2024 13:40

Стилисты назвали визуально старящую одежду

Стилисты Элизабет Косич и Йения Эрнандес Фонсека назвали визуально старящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, они призвали во время шопинга обращать внимание на принты. По их мнению, лишние годы могут прибавить вещи с абстрактными и геометрическими узорами. "С возрастом наша кожа становится светлее, и нам становится все сложнее носить такие принты. Яркие формы и углы могут показаться слишком резкими, а сочетания цветов часто бывают интенсивными и контрастными", - пояснила Косич.

Кроме того, эксперты отметили одежду с дитси-принтами, которые представляют собой мельчайшие изображения цветов. "Милый и невинный мотив не соответствует имиджу взрослого человека", - заявила Косич.

Вдобавок специалисты упомянули предметы гардероба с крупными цветами и орнаментами в стиле барокко. "Принты в таком стиле по всей поверхности одежды подавляют весь образ. Если вы поклонник барокко, то мы рекомендуем выбрать асимметричные изображения, расположенные на ткани далеко друг от друга", - предложила Фонсека.


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