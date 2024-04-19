19 апреля 2024

19 апреля 2024 09:09

Стилист рассказала о способах сочетать пиджаки со спортивной одеждой

В повседневной жизни классический пиджак можно сочетать с атрибутами спортивного стиля. Об этом "Газете.Ru" рассказала Яна Еркович, редактор моды интернет-магазина Lamoda, передает Day.Az.
 
"Непринужденный воротничок поло, свитшот от любимого стритвир-бренда или худи с винтажным выцветшим эффектом - выбирайте что-то максимально комфортное, но не слишком простое. Комбинации разных стилей в одном образе всегда работают безотказно", - начала Еркович.
 
Стилист также упомянула прием с наслаиванием трикотажа. Сначала можно надеть джемпер под кардиган, а после добавить пиджак.
 
"Если вы в команде минималистов, выбирайте пару лаконичных рубашек разных цветов, которые подчеркнут контрастность слоев. А если хочется уюта, делайте ставку на дуэт из трикотажного жилета и футболки под пиджак", - посоветовала эксперт.
 
Тем, у кого нет времени на долгие сборы, Яна Еркович рекомендует составлять монохромные образы с пиджаком. По словам эксперта, этот стилистический прием прост в исполнении и добавляет образу сдержанности.
 
Кроме этого, Яна Еркович заявила, что не следует отказываться от аксессуаров.
 
"В этом случае работают не только украшения, сумки или необычные головные уборы, но и редкая модель кроссовок, которая будет цеплять взгляды прохожих", - объяснила стилист.
 
Эксперт отметила, что не стоит забывать про яркие акценты.
 
"Можете выбрать и объемную футболку с кричащим принтом, и классическую рубашку необычного оттенка - с черным однотонным пиджаком каждый из вариантов будет смотреться свежо и бодро", - рассказала Еркович.


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