Любимые джинсы рэперов из 2000-х стали модными у женщин

Любимые джинсы рэп-исполнителей из 2000-х годов стали модными у женщин. Как передает Day.Az, об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Речь идет о брюках из денима фасона baggy - мешковатых изделиях с широкими штанинами, которые рэперы носили приспущенными. Отмечается, что указанный предмет гардероба в 2024 году появился в весенне-летних коллекциях известных брендов, включая Balenciaga, Loewe и Gucci.

Кроме того, в таких джинсах на публике были замечены многие знаменитости. Например, американская певица и актриса Дженнифер Лопес сочетала их с укороченной водолазкой и туфлями на платформе, а телезвезда Ким Кардашьян - с вишневым кожаным макси-плащом и белыми лодочками. В свою очередь, манекенщица Эмили Ратаковски надела черные штаны подобного кроя с серым топом с глубоким декольте и прошла по улице, расстегнув на них ширинку.