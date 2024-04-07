Стилистка назвала устаревшие модели кроссовок

Стилистка сети магазинов NONCONFORM Анастасия Хохлова перечислила устаревшие кроссовки на весну. Соответствующий комментарий приводит издание Woman's Day, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, актуальность утратили модели на тонкой подошве и с эффектом металлик. В первом случае данные варианты визуально укорачивают ногу. Их стоит заменить на модели с объемной подошвой, которые способны подчеркнуть достоинства фигуры. Что касается кроссовок с эффектом металлик, то им лучше подобрать альтернативу, например, с более спокойными декоративными вставками.

Кроме того, не в моде оказались так называемые уродливые кроссовки (ugly shoes) и варианты с неоновыми вставками. Эксперт порекомендовала присмотреться к моделям спокойных тонов и с пастельными дизайнерскими элементами.