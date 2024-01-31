31 января 2024

31 января 2024 11:35

Сезон модных показов продолжается

Рассматриваем образы с красной дорожки показа Valentino в Париже.

На фото: Роузи Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Лопес, Самара Уивинг, Флоренс Пью.

@celebrinews


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