Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

Для поддержания женского здоровья необходимо полноценно отдыхать и следовать простым правилам личной гигиены, рассказала ведущий акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, хирург Клиники La Salute Тина Гадиати. Главные секреты врач раскрыла "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам доктора, каждая заботящаяся о своем здоровье женщина должна хотя бы раз в год (а в идеале раз в полгода) посещать гинеколога даже при отсутствии жалоб. "Профилактический осмотр позволяет на самых ранних стадиях выявить многие женские патологии, которые могут поначалу протекать бессимптомно. А при наличии любых дискомфортных ощущений, болей в области живота, нетипичных выделений, зуда и жжения, задержки менструации или нерегулярного цикла - и вовсе не стоит заниматься самолечением. Важно посетить врача как можно скорее", - призвала Гадиати.

Огромный ущерб женскому здоровью наносят инфекции, которые передаются половым путем и долгое время могут протекать или со слабо выраженной симптоматикой, или вовсе бессимптомно, добавила акушер-гинеколог. Она обратила внимание на то, что даже при полной уверенности в своем партнере не стоит терять бдительности и забывать о мерах предохранения.

Доктор также призвала контролировать вес и достаточно, сказала доктор. Она объяснила, что если вес постоянно меняется или если женщина соблюдает строгие диеты, то уровень гормонов в организме нарушается и страдает микрофлора. А это, в свою очередь, влияет на менструальный цикл и общее самочувствие.

Специалистка также рекомендовала не забывать про соблюдение правил интимной гигиены. Мыться следует не менее двух раз в сутки. Она рекомендовала проводить эту процедуру после каждого акта дефекации, поскольку кишечные бактерии проникают во влагалище и нарушают микрофлору. "Во время менструации за интимной гигиеной нужно следить особо тщательно: менять прокладки каждые два-три часа, не использовать тампоны на ночь или на срок более двух-трех часов. А использование ежедневных прокладок стоит сократить до минимума, поскольку они провоцируют размножение патогенных бактерий", - подытожила Гадиати.