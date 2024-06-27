Стилист Рогов назвал неожиданный аксессуар на лето

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам неожиданный аксессуар на лето. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт призвал носить авоську, которая, по его словам, подойдет как для пляжного отдыха, так и для города. "Авоська - идеальная недорогая сумка на лето!" - заявил он.

Свои слова он проиллюстрировал снимками манекенщиц, которые использовали упомянутые сумки в розовых, голубых, зеленых и кремовых тонах. При этом авоськи они сочетали с платьями, шортами, джинсами, юбками и рубашками.